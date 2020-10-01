Роскачество проверило безопасность минеральной воды

Роскачество проверило бутилированную минеральную воду и выяснило, что все исследованные образцы безопасны. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном в четверг, 1 октября.

Специалисты изучили продукцию 32 популярных торговых марок. Объем исследованных товаров — от 0,5 до 1,5 л. Стоимость — от 1,42 до 17,5 рубля за 100 мл. Образцы минеральной воды исследованы по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки.

«Большая часть продукции оказалась качественной и безопасной, содержимое упаковки соответствует указанному в маркировке. Превышения по содержанию тяжелых металлов и опасных веществ не обнаружено», — говорится в заявлении Роскачества.

Вместе с тем из 32 товаров серьезные замечания по составу относительно заявленного в маркировке или указанного при госрегистрации возникли только к пяти продуктам.

«На товарный знак не распространяются требования к маркировке воды. Это просто логотип, название фирмы, бренда. Но невнимательный потребитель, видя словосочетание «Пресвятой источник», будет уверен, что вода действительно из конкретно существующего освященного источника, хотя по факту это будет обработанная водопроводная вода. Таким образом, в самом товарном знаке закладываются качественные характеристики этой воды, и товар получает маркетинговое преимущество», — добавил заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.

В июле эксперты Роскачества заявили, что стоит ограничить употребление холодного чая и кофе в жару, так как эти напитки весьма калорийны, пишет «Газета.ру».

В начале июня специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.