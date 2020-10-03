Азербайджан опроверг сообщения Армении о своих сбитых самолетах

В ходе боев в Карабахе ни один азербайджанский боевой самолет не был сбит. Все сообщения армянской стороны являются фейками, заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

«Еще раз повторяем, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана сбит не был. Напротив, ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил Армении», — цитирует его «РИА Новости».

Даргяхлы заявил, что ложными сообщениями представители минобороны Армении «пытаются восполнить образовавшуюся у них информационную пустоту о боевых действиях».

Утром 3 октября представитель минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о двух сбитых самолетах ВВС Азербайджана.

В предыдущие дни Армения также сообщала о сбитых самолетах противника, а Азербайджан опровергал эти сведения. Так, 1 октября сообщалось о трех сбитых самолетах, двух вертолетах и шести беспилотниках. Дархяглы заявил, что страна вообще не использовала в Карабахе авиацию в этот день.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.