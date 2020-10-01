Азербайджан опроверг использование боевых самолетов и вертолетов в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана не привлекали к военным действиям в Нагорном Карабахе в четверг боевые самолеты и вертолеты. Об этом в четверг, 1 октября, заявил начальник пресс-службы Минобороны республики Вагиф Даргяхлы.

«Информация армянской стороны о том, что ими сегодня были сбиты три самолета, два вертолета и шесть беспилотников является дезинформацией. Хочу отметить, что сегодня ВВС Азербайджана не были задействованы в боевых действиях и не поднимались в воздух», — цитирует его «Интерфакс-Азербайджан».

Начальник пресс-службы военного ведомства также подчеркнул, что все авиасредства ВВС Азербайджана находятся в строю.

О сбитых вертолетах и самолетах Азербайджана в течение дня 1 октября сообщали официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян и пресс-секретарь указанного военного ведомства Шушан Степанян. По данным армянской стороны, были сбиты три самолета, шесть беспилотников и два вертолета, один из которых упал на территории Ирана.

Обострение ситуации в непризнанном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По данным представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на 29 сентября, в Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожено 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские силы поддерживает армия Турции. Анкара и Баку назвали эту информацию недостоверной.

Россия и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом, но считает эту территорию своей.