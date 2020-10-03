Армения сообщила об уничтожении двух самолетов ВВС Азербайджана

ВС Армении в Нагорном Карабахе сбили еще два самолета Азербайджана, сообщила 3 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«В 08:46, два вражеских самолета были сбиты на линии соприкосновения вооруженными силами», — написала она в Facebook.

Ранее 3 октября сообщалось, что потери ВС Азербайджана с момента обострения конфликта в Карабахе превысили 3 тыс. человек, по данным непризнанной республики.

В Ереване тогда отметили, что за сутки погибли 540 азербайджанских военных. Также сообщалось об уничтожении нескольких сотен единиц бронетехники противника, трех самолетов и восьми вертолетов.

Баку эти данные опровергает. По данным Азербайджана, потери Армении с 27 сентября составили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок и минометов, 38 комплексов ПВО, один ЗРК С-300 и 10 командных пунктов.

Ереван эту информацию не подтверждает.

Очередное обострение в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления НКР о выходе из состава В Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом.