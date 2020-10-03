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Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением в России из-за COVID-19

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Более 226,4 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 226 435 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 47,2 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 423 тыс. исследований.

В России за последние сутки было выявлено 9412 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии коронавируса всего зафиксировано 1 194 643 случая заболевания. Кроме того, отмечается выздоровление 970 296 пациентов, зафиксировано 21 077 летальных исходов.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила рост заболеваемости коронавирусом в стране, но подчеркнула, что РФ готова к так называемой второй волне, так как у нее есть инструменты борьбы с COVID-19.

Причиной увеличения числа выявляемых случаев коронавируса в России Вуйнович назвала поведение граждан, которые устали соблюдать профилактические меры, в том числе дистанцию, и не поняли, что пандемия — это новая реальность.

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