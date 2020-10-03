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Депутаты предложили сделать ПДД федеральным законом

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Депутаты Госдумы призвали перевести правила дорожного движения (ПДД) в статус федерального закона. Так они будут наиболее полно отражать требования к участникам дорожного движения и их права, считают парламентарии.

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Сейчас ПДД регулируются постановлением правительства. В отсутствие отдельного регулирующего закона это приводит к «чехарде», заявил глава комитета думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Например, Минтранс требует лишать прав на управление автомобилем за нарушение ПДД, совершенное на скутере или самокате. Если такая практика продолжится, депутаты потребуют перевода ПДД в статус федерального закона, заявил Нилов «РИА Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков также подчеркнул, что правила устанавливаются правительством, а за депутатами остаются только поправки в КоАП, регулирующие санкции за нарушения. По его словам, было бы целесообразно свести всё это в один документ.

«Белорусские и украинские ПДД более соответствуют требованиям и рискам, чем наши. Там есть раздел «Права участников дорожного движения», — заявил он.

В сентябре стало известно, что в МВД предложили ввести штраф для водителей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом. Нарушениями будут считаться установка в фары нештатных ксеноновых ламп, деформация или трещины в элементах рулевого управления и другие неполадки. Лысаков, комментируя эту идею, назвал ее нереализуемой.

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