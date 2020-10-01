Депутат оценил предложенные МВД расширенные составы нарушений ПДД

Изменения в перечне неисправностей автомобиля, при которых поездки на транспортном средстве запрещены и будут наказываться штрафом, на практике нереализуемы. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Как они себе представляют администрирование этих правонарушений? Мне непонятно, как это будет выглядеть. Администрировать это невозможно», — цитирует парламентария в четверг, 1 октября, ТАСС.

По его словам, в МВД называли вещи, которые якобы влияют на безопасность, но их можно обнаружить только при техосмотре. Как напомнил Лысаков, закон запрещает проверять техническое состояние машины на дорогах.

В пример депутат привел неисправный гидроусилитель руля. Непонятно, как поломка будет установлена в условиях дороги, отметил он.

Также выявить незаконные ксеноновые лампы можно только при проведении ряда специальных технических процедур, а инспектор ДПС на месте может проверить резину, стоящую на машине.

В заключение депутат допустил, что проект постановления МВД подготовили в связи со вступающим в силу Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, который будет действовать на территории ЕАЭС.

Ранее в сентябре стало известно, что в МВД предложили ввести штраф для водителей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом. Нарушениями будут считаться установка в фары нештатных ксеноновых ламп, деформация или трещины в элементах рулевого управления и другие неполадки.