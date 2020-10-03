Трюдо прокомментировал возможное использование канадского оружия в Карабахе

Власти Канады начали расследование возможного использования канадского военного оборудования в карабахском конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо 3 октября.

Глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань выясняет, как такое могло произойти, передает слова Трюдо ТАСС. Он подчеркнул, что канадские законы запрещают поставку оружия в страны, где нарушаются права человека, и для Оттавы важно, чтобы это соблюдалось.

В конце сентября канадские СМИ заявили, что Азербайджан мог применять в Карабахе турецкие дроны, в которых используются канадские сенсоры. Спикер МИД Канады Мишель Симпайе заявил изданию CTVNews, что расследование уже начато.

1 октября Армения отозвала своего посла из Израиля в связи с тем, что страна продает оружие Азербайджану. В МИД Армении заявили, что считают это неприемлемым, особенно в условиях обострения конфликта в Карабахе.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.