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Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза в отношении Белоруссии являются открытым давлением на власти страны. Поэтому в соответствии с союзническими обязательствами Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС.

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«Вместо проявления сдержанности, столь необходимой для стабилизации ситуации в Белоруссии, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент. Который, напомним, является односторонним и нелегитимным, подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН и ведет к дальнейшей эрозии международного права», —приводятся ее слова на сайте МИД России в пятницу, 2 октября.

По мнению Захаровой, вместо содействия стабилизации ситуации в Белоруссии, Евросоюз «решил пойти на поводу» у ряда стран-членов, которые настроены на последующее «раскачивание» внутриполитического положения в стране.

«Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — заключила она.

Ранее в этот день Евросоюз ввел дополнительные индивидуальные санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которых считает причастными к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов.

В ответ белорусский МИД сделал заявление о возможном выходе Минска из совместных программ, разрыве дипломатических отношений с Евросоюзом и объявил о введении собственного санкционного списка в ответ на действия Брюсселя.

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