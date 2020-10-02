В США Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в изнасилованиях

Продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях еще по шести пунктам. Об этом 2 октября сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокурора американского округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) Джеки Лейси.

Отмечается, что дела касаются касаются двух жертв и связаны с инцидентами, произошедшими более десяти лет назад.

«Готовность этих последних жертв дать показания против влиятельного человека дает нам дополнительные доказательства, необходимые для создания убедительного уголовного дела», — подчеркнула Лейси.

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилования двух женщин в разное время в 2013 году. В Лос-Анджелесе продюсера ждет еще одно судебное разбирательство, по итогам которого он может получить до 29 лет заключения.

При этом летом стало известно, что женщины, которые ранее обвиняли американского кинопродюсерa в сексуальныx домогательстваx и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн

Скандал разгорелся в 2017 году, когда The New Yorker опубликовал статью Ронана Фэрроу, где описывались многочисленные истории сексуального домогательства Харви Вайнштейна в отношении молодых актрис и сотрудниц его компании. По данным издания, Вайнштейн в течение 30 лет склонял их к интимным отношениям, обещая за это карьерное продвижение.

Вслед за публикацией ряд знаменитых голливудских актрис признались, что тоже стали жертвами его домогательств, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.