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Путин поговорил по телефону с Пашиняном

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 октября, провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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В ходе беседы, состоявшейся по инициативе Армении, стороны обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта, выразив серьезную озабоченность информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока.

Российский лидер акцентировал внимание своего собеседника на необходимости немедленно прекратить бои и возобновить усилия по урегулированию в русле совместного заявления президентов РФ, США и Франции.

«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта — в русле заявления президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года», — сообщили в Кремле.

Вместе с этим Путин и Пашинян условились о продолжении контактов в различных форматах.

Ранее в этот же день Пашинян в интервью изданию The Globe and Mail заявил, что правительство страны находится в постоянном контакте с Россией для обсуждения ситуации в зоне карабахского конфликта, пишет «Газета.ру».

В прошлый раз российский президент и премьер-министр Армении обсуждали по телефону конфликт в Нагорном Карабахе 29 сентября. Тогда Путин выразил озабоченность в связи с продолжающимися в регионе боевыми действиями. Это уже был второй телефонный разговор Путина и Пашиняна за несколько дней. Предыдущий состоялся 27 сентября.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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