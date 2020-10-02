Украина потребует от России выдачи Януковича

Генеральная прокуратура Украины потребует от Российской Федерации выдачи бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о государственной измене. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в ведомстве.

Как заявил руководитель группы прокуроров по делу Руслан Кравченко, приговор в отношении Януковича вступил в силу 2 октября. На вопрос «РИА Новости», будет ли украинская сторона требовать от России выдачи экс-президента, он ответил утвердительно.

Ранее в пятницу Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор политику по делу о госизмене. Януковича заочно приговорили к 13 годам заключения.

Политика отстранили от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене.

В мае 2020 года Печерский районный суд Киева, рассматривающий дело, заочно арестовал фигуранта.

Вину в совершении предъявляемых ему преступлений политик не признал.