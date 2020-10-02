Прямой эфир

Украина потребует от России выдачи Януковича

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура Украины потребует от Российской Федерации выдачи бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о государственной измене. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в ведомстве.

Зеленский свет: Янукович хочет вернуться в Киев при новом президенте
Его защита продолжит бороться за снятие обвинений в госизмене, а Петру Порошенко может грозить уголовное дело

Как заявил руководитель группы прокуроров по делу Руслан Кравченко, приговор в отношении Януковича вступил в силу 2 октября. На вопрос «РИА Новости», будет ли украинская сторона требовать от России выдачи экс-президента, он ответил утвердительно.

Ранее в пятницу Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор политику по делу о госизмене. Януковича заочно приговорили к 13 годам заключения.

Политика отстранили от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене.

В мае 2020 года Печерский районный суд Киева, рассматривающий дело, заочно арестовал фигуранта.

Вину в совершении предъявляемых ему преступлений политик не признал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020