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Киевский суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

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Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, сообщил в пятницу, 2 октября, его адвокат Виталий Сердюк.

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«Сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда об отказе в признании незаконным приговора Оболонского районного суда в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича подтвердило, что судебной системой продолжают управлять люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота 2014 года и действительно виновные в сдаче Крыма», — написал защитник в Facebook.

По указанному делу Янукович заочно осужден на 13 лет лишения свободы.

Янукович был отстранен от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене. Сам политик свою вину категорически не признает.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Адвокаты бывшего президента подали апелляционные жалобы на приговор.

24 сентября 2019 года апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене. Эта инстанция отказала защите экс-президента Украины в удовлетворении ходатайства об участии политика в заседаниях в режиме видеоконференции. При этом бывший президент заявил, что не может ехать в Киев, так как сомневается в безопасности.

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