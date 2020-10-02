Армения заявила об ударе азербайджанских войск по Степанакерту

Армия Азербайджана нанесла удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерту. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

«По Степанакерту нанесен удар», — говорится в посте. Из каких средств был открыт огонь, он не уточнил.

По словам Ованнисяна, в столице НКР разрушены объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые. Кроме того, пострадала служба ЧС.

Корреспондент «Известий», в свою очередь, сообщил, что удар был нанесен по зданию МЧС в Степанакерте в 13:30 по местному времени (12:30 мск). Пострадали сотрудники ведомства, добавил он.

«Разрушения серьезные. Удар произошел спустя час, как по городу объявили воздушную тревогу», — отметил корреспондент.

Ранее в пятницу Ованнисян написал, что «противник наносит новые удары по городу Гадрут» в Карабахе. По его словам, ВС Азербайджана ударили по этому городу из системы залпового огня «Смерч». Он добавил, что противник использует кассетные бомбы, фотографии которых он приложил к публикации.

При этом МИД Армении заявил о готовности Еревана начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.