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Дональд и Меланья Трамп заразились коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи коронавирусная инфекция. Об этом 2 октября американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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«Сегодня ночью у Меланьи Трамп и у меня тест на COVID-19 показал положительный результат. Мы немедленно уходим на карантин и лечение. Мы преодолеем это вместе», — заявил Трамп.

После этого его лечащий врач Шон Конли заявил, что Трамп сможет выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус.

Президент России Владимир Путин направил лидеру США телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус тоже пожелал Трампу и его супруге выздоровления, пишет «Газета.ру».

Кроме того, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности помочь американскому президенту, если российским властям поступит официальный запрос.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что электоральный рейтинг Трампа в предвыборной гонке теперь во многом зависит от того, успеет ли он поправиться до дня голосования — 3 ноября.

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