Прямой эфир

Тела жертв крушения Ан-26 под Харьковом начали выдавать родственникам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тела погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом начали выдавать родственникам для захоронения. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Честь командира: капитан Ан-24 спас пассажиров ценой собственной жизни
После отказа двигателя командир принял верное решение о возвращении в аэропорт вылета

«Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что расследование причин крушения самолета продолжается, в его рамках допрошено более 60 свидетелей, 10 родственников погибших и назначено множество экспертиз.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуева в Харьковской области.

Погибли 26 человек. Выжили двое курсантов, но один из них позднее скончался в больнице от ожогов. Единственный выживший при крушении курсант Вячеслав Золочевский рассказал, что после падения его завалило обломками фюзеляжа. Курсант потерял сознание, а когда пришел в себя, смог выползти из-под горящих обломков и попытался помочь товарищу Виталию Вильховому. Также курсант дал и другие показания, которые позволили восстановить картину происходившего непосредственно перед авиакатастрофой. Но эти данные следователи пока не обнародуют.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020