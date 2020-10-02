Тела жертв крушения Ан-26 под Харьковом начали выдавать родственникам

Тела погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом начали выдавать родственникам для захоронения. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

«Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что расследование причин крушения самолета продолжается, в его рамках допрошено более 60 свидетелей, 10 родственников погибших и назначено множество экспертиз.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуева в Харьковской области.

Погибли 26 человек. Выжили двое курсантов, но один из них позднее скончался в больнице от ожогов. Единственный выживший при крушении курсант Вячеслав Золочевский рассказал, что после падения его завалило обломками фюзеляжа. Курсант потерял сознание, а когда пришел в себя, смог выползти из-под горящих обломков и попытался помочь товарищу Виталию Вильховому. Также курсант дал и другие показания, которые позволили восстановить картину происходившего непосредственно перед авиакатастрофой. Но эти данные следователи пока не обнародуют.