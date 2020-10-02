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В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удаленку до 50% сотрудников в Москве

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в пятницу, 2 октября, рекомендацию правительства Москвы постепенно переводить на удаленный режим работы до 50% сотрудников офисов.

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«Если инициатива направлена на сохранение безопасности и здоровья горожан, то нужно прислушиваться», — сказала она в беседе с RT.

По словам парламентария, для работодателей перевод сотрудников на дистанционный режим работы «уже не представляет особой сложности».

«Сегодня действительно очень важно нам всем не создавать большого скопления населения, с целью обезопасить себя и не допустить распространения инфекции до той критической точки, когда больничные учреждения не будут справляться с наплывом пациентов», — сказала она, добавив, что нужно опять поберечь друг друга.

Ранее в этот же день сообщалось, что столичные власти рекомендуют переводить на удаленную работу до 50% сотрудников, передает НСН. При этом граждане, работающие на промышленных, торговых и сервисных предприятиях, могут работать в обычном режиме, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о введении удаленки для 30% сотрудников московских компаний с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавируса. В первую очередь отправить на дистанционную работу должны сотрудников старше 65 лет, а также граждан с заболеваниями, перечень которых ранее был определен департаментом здравоохранения Москвы.

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