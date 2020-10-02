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Песков отказался комментировать планы Навального подать иск против него

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на заявление блогера Алексея Навального о планах подать иск в отношении него. Об этом представитель Кремля сообщил в пятницу, 2 октября.

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«Я порекомендую еще раз перечитать то, что я сказал вчера», — отметил он в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне Песков заявил, что Навальный мог сотрудничать с западными спецслужбами, придерживаясь сценария со своим «отравлением». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это первый раз, когда блогер получает инструкции от Запада.

В ответ Навальный опубликовал в своем блоге запись, где сообщил о планах подать в суд на Пескова, потребовав доказательства и факты, указывающие на работу со специалистами западных спецслужб.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. В течение 18 дней блогер находился в коме.

В ФРГ сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования блогера интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Немецкое правительство, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкрепили фактами.

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