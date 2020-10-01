Песков оценил возможность работы Навального с западными спецслужбами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что российский блогер Алексей Навальный мог сотрудничать с западными спецслужбами, придерживаясь сценария со своим «отравлением». Об этом он заявил в четверг, 1 октября.

Таким образом он прокомментировал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина о том, что «отравление» блогера было срежиссировано спецслужбами западных государств.

«Скажу так: наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним, так будет корректнее. Не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — заявил представитель Кремля.

На просьбу оценить заявление Володина о том, что президент России Владимир Путин принимал участие в спасении Навального, Песков подтверждений не дал.

«Не могу подтвердить. Однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — напомнил он.

Сам Навальный в беседе с немецким изданием Der Spiegel обвинил Путина в организации «отравления».

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются безосновательными, недопустимыми. Более того, я скажу, что ряд этих высказывания в упомянутой публикации мы считаем орбитальными и также неприемлемыми», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что Кремль хочет самостоятельно расследовать случаи с якобы «отравлением» блогера и установить причины произошедшего, однако для этого нужно получить информацию от немецких медиков, которые нашли следы интоксикации в анализах пациента.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Все это время блогер находился в коме.

В ФРГ сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования блогера интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Немецкое правительство, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкрепили фактами.