В ГД предложили дать отпуск родителям младшеклассников на период каникул

Одному из родителей учеников младших классов следует предоставить оплачиваемый отпуск на период каникул, введенных на фоне ситуации с коронавирусом. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова, сообщает 2 октября RT.

Письма с предложением она направила на имя главы Минтруда Антона Котякова и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Строкова напомнила, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве столичные школьники уйдут в октябре на двухнедельные каникулы.

«Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с 1 по 4 класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — говорится в тексте.

По словам депутата, предложенная мера «поможет обезопасить ребенка» в условиях пандемии, а также послужит поддержкой родителям-одиночкам, которым не с кем оставить младшеклассников.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что школьные осенние каникулы в столице будут увеличены в два раза и пройдут с 5 по 18 октября из-за ситуации с COVID-19 в городе.

Также градоначальник отметил, что возврат детей в школы будет зависеть от эпидемической ситуации в столице.