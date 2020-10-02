Меган Маркл разочаровала принца Филиппа отказом «поддержать монархию»

Муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп разочарован нежеланием супруги своего внука Меган Маркл поддержать принца Гарри и британскую монархию. Об этом написала королевский биограф Ингрид Сьюард в своей новой книге.

По ее словам, герцог Эдинбургский отказался от своей военно-морской карьеры, чтобы поддержать свою жену, взошедшую на престол в 1952 году. Сьюард подчеркнула, что принца Филиппа возмутил и разочаровал тот факт, что Меган Маркл не последовала его примеру и не отказалась от актерской карьеры.

«У него не укладывается в голове, почему она [Маркл] не может просто бросить актерскую карьеру, чтобы поддержать мужа и монархию», — цитирует Сьюард Daily Mail.

При этом биограф отметила, что герцог Эдинбургский предпочел не вмешиваться в ситуацию с внуком и в январе отказался присутствовать на семейной встрече, на которой Гарри и Меган получили одобрение Елизаветы II на отказ от полномочий членов королевской семьи.

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили в Instagram о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны королевы Елизаветы II.

В данный момент супруги с сыном Арчи проживают в американском городе Санта-Барбара, штат Калифорния, где тайно купили дом. В сентябре они основали продюсерскую фирму и заключили соглашение с сервисом потокового вещания Netflix.

Договор предусматривает создание документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей. Кроме того, супруги будут появляться в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix.