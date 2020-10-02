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Палата представителей США одобрила меры поддержки экономики на $2,2 трлн

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Контролируемая демократами палата представителей конгресса США 1 октября приняла новую версию законопроекта о мерах стимулирования экономики страны в условиях пандемии коронавируса объемом $2,2 трлн.

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По информации Reuters, инициативу поддержали 214 конгрессменов, против выступили 207.

Данный проект имеет все шансы провалиться в сенате, поскольку преобладающие там республиканцы критикуют документ в нынешней редакции, отмечает агентство.

В конце марта американский лидер Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму $2 трлн в условиях распространения коронавируса. Отмечалось, что это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории.

1 октября Трамп принял решение о продлении финансирования правительства США до 11 декабря, чтобы избежать приостановки работы правительства.

По состоянию на 1 октября, в Соединенных Штатах зарегистрировано 7 234 257 случаев заражения новым коронавирусом, из них более 42 тыс. за последние сутки. Скончались 206 963 жителя страны. По этим показателям страна занимает первое место.

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