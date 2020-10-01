Армения сообщила о сбитом беспилотнике ВС Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило об уничтоженном азербайджанском беспилотнике.

По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, летательный аппарат был уничтожен в воздушном пространстве Котайкской области в 16 км к северу от Еревана.

«В воздушных границах Котайкской области силы ПВО Армении уничтожили беспилотный летательный аппарат противника», — написала Степанян в Facebook в четверг, 1 октября.

Также она сообщила, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по нескольким армянским населенным пунктам, в результате чего погиб один мирный житель, два человека ранены.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что во время боев в Нагорном Карабахе армия Азербайджана потеряла убитыми 1280 и ранеными 2,7 тыс. человек.

Кроме того, Авинян сообщил о 90 беспилотниках, 12 вертолетах, 181 танке и БМП, а также трех огневых системах, потерянных Баку.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения раненых в результате боестолкновений в регионе заявил, что если Вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои прекратятся.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.