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Названа дата начала продажи билетов на матчи сборной России по футболу

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Три октябрьских матча сборной России по футболу пройдут со зрителями, продажи билетов начнутся 5 октября. Об этом 1 октября сообщил осведомленный источник.

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«На матчи сборной России в октябре будут допущены 30% зрителей от вместимости «ВЭБ-Арены» и «ВТБ-Арены», — цитирует его ТАСС.

Пресс-служба сборной подтвердила эту информацию. 8 октября российские футболисты проведут товарищеский матч с командой Швеции на «ВЭБ-Арене» в Москве. 11 и 14 октября состоятся игры группового этапа Лиги наций против команд Турции и Венгрии. Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене».

28 сентября экс-главный тренер московского ФК ЦСКА, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «Известиям» оценил состав национальной команды для подготовки к матчам со Швецией, Турцией и Венгрией.

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