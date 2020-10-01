Определились соперники по групповому турниру Лиги чемпионов УЕФА

Определились соперники наших футбольных клубов по групповому турниру Лиги чемпионов УЕФА.

Обладатель российского золота «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

Новичок турнира «Краснодар» померится силами с «Севильей», лондонским «Челси» и французским «Ренном».

Меньше всех повезло серебряному призеру прошлого первенства России «Локомотиву». Ему достались два гранда — мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико», а также крепкий австрийский «Зальцбург».

Игры в группах Лиги чемпионов нынешнего сезона пройдут с 20 октября по 9 декабря.