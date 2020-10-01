Крупный пожар на складе в Удмуртии потушили

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали крупный пожар в здании склада в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщили в четверг, 1 октября, в пресс-службе ведомства.

«В 18:50 мск объявлена ликвидация пожара. Причина устанавливается», — цитирует ТАСС представителя министерства.

Информация о погибших и пострадавших не приводится.

Ранее в четверг сообщалось, что склад загорелся в селе Ягул, огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м. Из горящего здания эвакуировали 20 человек.

Ранее в четверг сообщалось, что в Ростовской области перекрыли участок автодороги из-за густого дыма от лесных пожаров.