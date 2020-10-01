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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

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Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по лечению коронавируса «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 1 октября «Известиям».

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В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Обновление рекомендаций связано с изменением регистрационных удостоверений препаратов «Фавипиравира».

В сентябре сообщалось, что окончательная цена на препарат от COVID-19 «Фавипиравир» сформируется после его включения в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных средств.

17 сентября Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Ранее их применяли только для лечения пациентов в стационарах.

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