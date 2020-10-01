Собянин заявил об отсутствии второй волны COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 октября, заявил об отсутствии второй волны COVID-19 в Москве. Он подчеркнул, что второй волной называется повторное заболевание тех, кто уже переболел.

«Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели», — заявил мэр в интервью каналу «Россия 24».

При этом он назвал очень большим рост новых случаев коронавируса в городе и призвал ориентироваться на схожие мировые сценарии. В пример он в том числе привел Мадрид и Вену, где, по его словам, динамика заболеваемости выше, чем было весной. Он напомнил, что Москва тоже большой город и вряд ли станет исключением.

Согласно прогнозам Собянина, в ближайшее время прирост новых случаев коронавируса в сутки в столице может составить 3 тыс. человек.

«Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к 3 тыс. в сутки», — добавил он.

Число госпитализированных с COVID-19 пациентов в столице, по его словам, увеличилось вдвое по сравнению с показателями прошлой недели. Градоначальник отметил, что в городских больницах растет число тяжелых больных инфекцией и пациентов с COVID-19 на ИВЛ. По его словам, ситуация в Москве с распространением коронавируса сложная и не стоит ее упрощать.

При этом ранее в этот же день Собянин заявил, что власти Москвы не планируют принимать более жесткие меры из-за коронавируса.

В столице с момента распространения инфекции зафиксировано 295 025 случаев COVID-19, в том числе 2424 за последние сутки. Это самый большой показатель прироста с начала июня. Скончались в городе от осложнений на фоне коронавируса 5254 человека, выздоровел 249 861 пациент.

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