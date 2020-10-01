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Собянин заявил об отсутствии второй волны COVID-19 в Москве
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Собянин заявил об отсутствии второй волны COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 октября, заявил об отсутствии второй волны COVID-19 в Москве. Он подчеркнул, что второй волной называется повторное заболевание тех, кто уже переболел.

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«Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели», — заявил мэр в интервью каналу «Россия 24».

При этом он назвал очень большим рост новых случаев коронавируса в городе и призвал ориентироваться на схожие мировые сценарии. В пример он в том числе привел Мадрид и Вену, где, по его словам, динамика заболеваемости выше, чем было весной. Он напомнил, что Москва тоже большой город и вряд ли станет исключением.

Согласно прогнозам Собянина, в ближайшее время прирост новых случаев коронавируса в сутки в столице может составить 3 тыс. человек.

«Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к 3 тыс. в сутки», — добавил он.

Число госпитализированных с COVID-19 пациентов в столице, по его словам, увеличилось вдвое по сравнению с показателями прошлой недели. Градоначальник отметил, что в городских больницах растет число тяжелых больных инфекцией и пациентов с COVID-19 на ИВЛ. По его словам, ситуация в Москве с распространением коронавируса сложная и не стоит ее упрощать.

При этом ранее в этот же день Собянин заявил, что власти Москвы не планируют принимать более жесткие меры из-за коронавируса.

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В столице с момента распространения инфекции зафиксировано 295 025 случаев COVID-19, в том числе 2424 за последние сутки. Это самый большой показатель прироста с начала июня. Скончались в городе от осложнений на фоне коронавируса 5254 человека, выздоровел 249 861 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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