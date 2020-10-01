Собянин отверг ужесточение ограничений в Москве из-за коронавируса

Власти Москвы не планируют принимать более жесткие меры из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг, 1 октября, на своем сайте.

По мнению столичного градоначальника, уже принятых мер будет достаточно для остановки роста заболеваемости. Он призвал гостей и жителей столицы быть предельно осторожными.

Ранее в четверг стало известно, что с 5 по 28 октября работодатели Москвы обязаны перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.

Несколько дней назад Собянин принял решение, что школьные осенние каникулы в столице увеличат в два раза. Они пройдут с 5 по 18 октября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мегаполисе, пишет «Газета.ру».

28 сентября мэр Москвы рекомендовал жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома.

По состоянию на 1 октября в столице выявлено 295 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5254 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписаны 249 861 пациент.

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