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Собянин отверг ужесточение ограничений в Москве из-за коронавируса

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Власти Москвы не планируют принимать более жесткие меры из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг, 1 октября, на своем сайте.

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По мнению столичного градоначальника, уже принятых мер будет достаточно для остановки роста заболеваемости. Он призвал гостей и жителей столицы быть предельно осторожными.

Ранее в четверг стало известно, что с 5 по 28 октября работодатели Москвы обязаны перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.

Несколько дней назад Собянин принял решение, что школьные осенние каникулы в столице увеличат в два раза. Они пройдут с 5 по 18 октября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мегаполисе, пишет «Газета.ру».

28 сентября мэр Москвы рекомендовал жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома.

По состоянию на 1 октября в столице выявлено 295 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5254 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписаны 249 861 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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