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Haval представила в России новую комплектацию внедорожника H9

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Китайская компания Haval представила на российском рынке внедорожник H9 в новой комплектации Comfort. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба бренда. Стоимость новинки составляет 2 525 000 рублей.

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В версию Comfort входят 17-дюймовые легкосплавные диски, функция подогрева передних сидений и обогрева руля, трехзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, круиз-контроль, а также камера заднего вида с динамической разметкой.

Также Haval H9 в версии Comfort оснащен акустической системой с семью динамиками, передними и боковыми подушками безопасности и парктрониками.

29 сентября сообщалось, что Haval подписала с Министерством промышленности и торговли РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК).

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