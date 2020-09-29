Haval подписала контракт о локализации производства в России

Китайская автомобильная компания Haval подписала с Министерством промышленности и торговли РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК). Об этом 29 сентября пишет Motor.

Согласно документу, фирма должна будет производить в России ключевые агрегаты и комплектующие для сборки машин. В частности, речь идет о моторах, коробках передач, электронных блоках управления двигателем. Общий объем инвестиций в локализацию моделей Haval в России составит 42 млрд рублей.

На сегодняшний день Haval собирает автомобили на собственном заводе в Тульской области. Там организован полный цикл производства кроссоверов F7 и F7x, а также рамных внедорожников H5 и H9. Производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. машин в год.

3 марта сообщалось, что компания Haval построит в России завод по производству двигателей.