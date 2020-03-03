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Haval построит в России моторный завод

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Китайская автомобильная компания Haval построит в России завод по производству двигателей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» во вторник, 3 марта.

Предприятие появится в индустриальном парке «Узловая» под Тулой. Бренд планирует вложить в строительство 17,75 млрд рублей.

Отмечается, что благодаря открытию нового завода, Haval сможет повысить уровень локализации производства кроссоверов для российского рынка. Работа по проектированию моторного завода Haval начнется в марте этого года.

На сегодняшний день российский завод Haval выпускает кроссоверы F7, кросс-купе F7х и рамные внедорожники H9. Производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. машин в год.

6 февраля сообщалось, что Haval представила на автосалоне в Дели (Индия) новый концептуальный кроссовер Concept H.

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