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Bentley выпустит мощный кабриолет за 127 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Uli Deck
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В Великобритании представлен новый эксклюзивный двухместный кабриолет Bacalar. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 3 марта.

Автомобиль был разработан специалистами тюнинг-ателье Mulliner и получил свое название в честь популярного туристического центра в Мексике, знаменитого своим одноименным озером. Модель напоминает шоу-кар Bentley EXP 100 GT, представленный в июле 2019 года в рамках празднования 100-летнего юбилея бренда.

Помимо внешности, у концепта позаимствовали такие материалы отделки, как дерево, добытое из торфяных болот. В комплект также входят два саквояжа, для которых есть специальные отсеки за сиденьями.

Серийную версию кабриолета оснастили шестилитровым бензиновым турбомотором мощностью 659 л.с. и восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач. От 0 до 100 км/ч машина сможет разогнаться примерно за 3,7 с.

Новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 12 экземпляров. Стоимость Bentley Bacalar составит £1,5 млн (127 млн рублей).

15 января сообщалось, что Bentley собирается завершить производство седана Mulsanne выпуском финальной спецсерии из 30 экземпляров модели под наименованием 6.75 Edition by Mulliner.

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