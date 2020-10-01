Захарова призвала прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе

Российский МИД призвал Армению и Азербайджан к сдержанности и прекращению кровопролития в зоне нагорнокарабахского конфликта. Такое заявление в четверг, 1 октября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на безальтернативность мирного урегулирования ситуации.

«Мы призываем стороны к максимальной сдержанности, прекращению кровопролития. Мы убеждены — альтернативы мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта не существует, решение региональных проблем лежит исключительно в политико-дипломатической плоскости», — цитирует ее «Интерфакс».

Ранее в этот же день лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Также в четверг официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сначала заявил, что подразделения ПВО армии обороны Карабаха сбили три вертолета ВВС Азербайджана. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана. Затем он добавил, что было сбито еще два азербайджанских самолета. При этом он уточнил, что за сегодняшний день было уничтожено три самолета, два вертолета и шесть беспилотников.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.