Белоруссия назвала прямые потери от внешних факторов в 2021 году

Белоруссия оценивает примерно в $146 млн потери в 2021 году от внешних факторов, связанных с пандемией коронавируса COVID-19 и мировым кризисом. Об этом 1 октября заявил премьер-министр республики Роман Головченко в ходе заседания президиума совета министров.

По его словам, бюджет в 2021 году формируют в условиях ограниченных средств. «Это бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса», — сказал он, видеозапись заседания размещена в Facebook. Как отметил Головченко, на внешние факторы Минск не может влиять.

На погашение внешнего государственного долга республика направит в будущем году $1,6 млрд, средства предусмотрены в бюджете. Говоря о комментариях в ряде СМИ, Головченко отметил, что страна под долгами не рухнет.

«Эти средства предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития», — уточнил он.

В конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взаимодействие России и Белоруссии приносит ощутимый экономический эффект обеим сторонам.

До этого посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил о продвижении Москвы и Минска в разрешении вопроса цены на газ для республики в 2021 году и консенсус по основным положениям найден.

15 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.