Лукашенко назвал сотрудничество Минска и Москвы эффективным для обеих сторон

Взаимодействие России и Белоруссии приносит ощутимый экономический эффект обеим сторонам. Об этом в среду, 30 сентября, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Это хороший вклад в экономику Беларуси. И для России это существенно. Мы нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект», — цитирует главу государства агентство БелТА.

В среду Лукашенко встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Белоруссия поставляет в регион преимущественно различную молочную продукцию, сельскохозяйственную, дорожную и строительную технику, детали для железнодорожной отрасли, строительные материалы. В республику ввозят из Брянской области черные металлы, цемент, соевые бобы, бумагу и картон, различные виды промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Накануне посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил о том, что Москва и Минск продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для республики в 2021 году и консенсус по основным положениям найден. Кроме того, стороны вернулись к переговорам по интеграционным дорожным картам.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 20 сентября заявил, что работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать. В частности, он сообщил, что профильные министерства обещают до конца года решить вопрос об отмене роуминга.

25 сентября Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым предложил активизировать сотрудничество и реализовать совместные проекты. По мнению Лукашенко, для Иркутской области могут представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование, грузовые автомобили, карьерная техника, общественный транспорт, электромобили, различные виды транспорта на газомоторном топливе.

После встречи с Лукашенко Кобзев заявил, что Иркутская область намерена воспользоваться опытом Белоруссии в восстановлении лесов, заинтересована в белорусской коммунальной технике, а также видит перспективы для долгосрочного сотрудничества в сельском хозяйстве.