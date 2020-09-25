Лукашенко призвал активизировать сотрудничество с Иркутской областью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым предложил активизировать сотрудничество и реализовать совместные проекты. Беседа состоялась в пятницу, 25 сентября, в Минске.

«Иркутская область — это гигант в России. Это опорная область в Сибири. У нас очень много планов и практически решенных вопросов. Кое-где нам надо просто встряхнуться», — цитирует белорусского лидера БелТА.

По мнению Лукашенко, для Иркутской области могут представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование, грузовые автомобили, карьерная техника, общественный транспорт, электромобили, различные виды транспорта на газомоторном топливе.

Глава республики пообещал обеспечить иркутским властям «доступ в любую точку Беларуси», чтобы они могли убедиться, что белорусская сторона «что-то может сделать для наших сибиряков».

Кобзев, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году произошел скачок в торгово-экономическом сотрудничестве сторон, который в текущем году упал из-за пандемии коронавируса. Губернатор отметил, что «активность есть с обеих сторон», поэтому нужно посмотреть, «где можно усилиться, чтобы наше сотрудничество развивалось».

После встречи с Лукашенко Кобзев заявил, что Иркутская область намерена воспользоваться опытом Белоруссии в восстановлении лесов, заинтересована в белорусской коммунальной технике, а также видит перспективы для долгосрочного сотрудничества в сельском хозяйстве.