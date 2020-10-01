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СК возбудил дело о халатности из-за природного пожара под Воронежем

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Возбуждено дело о халатности по факту пожара в Воронежской области. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«В 16:20 поступило сообщение о возгорании сухой травы и лесной подстилки в селе Николаевка Павловского района Воронежской области. В результате пожара на площади 3500 кв. м огнем уничтожено 50 строений, из них 21 жилой дом, два нежилых дома, 27 построек. Погибших и пострадавших нет», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее в этот день сообщалось, что общая площадь лесных и ландшафтных пожаров в Воронежской области возросла до 291,5 га. Представитель Главного управления МЧС по региону Сергей Хренов подчеркнул, что угрозы населенным пунктам нет.

Как стало известно утром в четверг, пожары в Павловском районе области уничтожили 50 домов. Погибших и пострадавших нет.

Природные пожары начались в регионе в минувшие выходные. Перед масштабными лесными возгораниями загорелась сухая трава. В Воронежской области почти на всей территории установлен высший класс пожарной опасности, борьба с огнем осложняется сухой теплой погодой и ветром.

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