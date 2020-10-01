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Под Воронежем огонь уничтожил порядка 50 домов

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Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, согласно предварительным данным, 50 домов. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС России в четверг, 1 октября.

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«В Павловском районе происходит горение сухой растительности и лесной подстилки на площади 35 га, в результате огнем уничтожено, предварительно 50 строений (21 жилой, два нежилых дома и 27 построек) на общей площади 3,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

По состоянию на четверг потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение огня в Павловском и Ленинском районах. В Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 га.

При пожарах никто не погиб и не пострадал.

В Воронежскую область для тушения пожаров направили два воздушных судна: Ил-76 и Бе-200 МЧС России, а также объединенную пожарную группу — 134 человека и 32 единицы техники от шести субъектов ЦФО (Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области).

По данным МЧС, четыре населенных пункта удалось спасти от природного пожара. В Ольховатском районе населенные пункты Песчаный и Шапошниковка, в Рамонском районе — населенный пункт Новоживотинное и Лискинском районе — населенный пункт Песковатские Дачи. Частично спаслись от огня населенный пункт Дальняя Полубянка в Острогожском районе и Николаевка в Павловском районе.

Природные пожары начались в Воронежской области в минувшие выходные. Сообщалось, что, по предварительным данным, перед масштабными лесными возгораниями загорелась сухая трава.

Позже, 30 сентября, ИА «Абирег» со ссылкой на городскую администрацию писало, что, по словам местных жителей, за поджогами могут стоять неизвестные на мотоциклах. Заявление об целенаправленном поджоге в тот же день направил в полицию глава управы Коминтерновского района области.

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