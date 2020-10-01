МЧС сообщило об увеличении площади пожаров под Воронежем до 291,5 га

Общая площадь лесных и ландшафтных пожаров в Воронежской области на данный момент составляет 291,5 га, сообщил в четверг, 1 октября, журналистам представитель главного управления МЧС по региону Сергей Хренов.

По его словам, по состоянию на 14:00 мск площади пожаров сухой растительности и на лесной подстилке составляют 166,5 га в Лискинском районе, 100 га горят в Павловском районе. «В Ольховатском районе без изменений — огонь локализован на 25 га», — цитирует его ТАСС.

Как добавил Хренов, угрозы населенным пунктам нет. Утром в четверг площадь горения составляла 157 га.

В МЧС решили усилить группировку еще одним вертолетом Ми-8 и личным составом Тульского спасательного центра в составе 100 человек и семи единиц техники.

В тушении пожара задействованы два вертолета Ми-8, а также самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ка-32. Общая группировка составляет около 500 человек.

Как стало известно утром в четверг, пожары в Павловском районе области уничтожили 50 домов. Погибших и пострадавших нет.

Природные пожары начались в регионе в минувшие выходные. Перед масштабными лесными возгораниями загорелась сухая трава. В Воронежской области почти на всей территории установлен высший класс пожарной опасности, борьба с огнем осложняется сухой теплой погодой и ветром.