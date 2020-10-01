78% россиян поддержали идею многодневного голосования

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к многодневному формату голосования. Согласно данным обзора центра, опубликованным в четверг, 1 октября, 78% опрошенных граждан поддерживают такую перспективу.

«В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%», — подчеркнули во ВЦИОМе.

За проведение таких выборов в следующем году высказался 61% респондентов, при этом доля тех, кто участвовал в голосовании в этом году, составляет 71%.

Самым актуальным критерием такой положительной оценки стало удобство, так как можно приходить на выборы в подходящее время. Такого мнения придерживаются 54% опрошенных центром. Также 26% участвовавших в опросе граждан отметили, что при многодневном голосовании нет суеты и очередей, 37% заявили, что на их оценку повлияла пониженная вероятность заразиться коронавирусом.

В конце сентября президент России Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главами регионов указал, что трехдневное голосование всех уровней в стране позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.

Глава государства подчеркнул, что на выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, предупреждающие распространение коронавируса, и участие избирателей в голосовании было максимально безопасным.

13 сентября в России завершился единый день голосования. В этом году ему предшествовали два дня досрочного голосования, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках. Голосование состоялось в 83 российских субъектах.

24 июля Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России. Согласно документу, региональные избирательные комиссии вправе самостоятельно принимать решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

При этом голосование по открепительным удостоверениям или досрочное голосование не предусматриваются. В то же время документ разрешает проводить выборы и референдумы на придомовых территориях и территориях общего пользования. Кроме этого, закон о трехдневном голосовании определяет, что наблюдателями на выборах смогут стать только те россияне, которые зарегистрированы на территории, где проводится голосование.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев за несколько дней до подписания закона заверил, что российская избирательная система готова к реализации нормы о многодневном голосовании и такой формат удобен для избирателей.