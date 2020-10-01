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Собянин пожаловался на недостаточное снижение пассажиропотока в Москве

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Количество поездок в наземном транспорте Москвы снизилось недостаточно, заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге в четверг, 1 октября.

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«Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте», — отметил он. Ряд предприятий последовал совету, но этого оказалось недостаточно.

Уровень заболеваемости превышает 2 тыс. человек в сутки, уровень госпитализации — 5 тыс. человек в неделю. Это очень опасно, отметил градоначальник. Среди заболевших много детей, которые обычно переносят коронавирус легко или вообще бессимптомно, но могут заразить других членов семьи, в том числе пожилых.

Исходя из сложившейся ситуации, с 5 октября городские власти обязали предприятия перевести в удаленный режим не менее 30% сотрудников, в том числе всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключением станут только люди, чье присутствие критически важно для работы, сотрудники медицинских организаций и некоторых стратегически важных отраслей.

Новый режим будет действовать до 28 октября включительно.

Собянин 28 сентября рекомендовал пожилым людям, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями оставаться дома. Работодателям градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

24 сентября мэр заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

По состоянию на 1 октября в столице выявлено 295 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 5 254 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписан 249 861 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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