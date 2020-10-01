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Начато производство тестов на иммунитет к коронавирусу

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Компания «Ниармедик Плюс» начала массовое производство новейших тест-систем для определения протективного, защитного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Принцип действия тест-систем, разработанных НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, основан на иммуноферментном анализе иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену (RBD) поверхностного гликопротеина S (spike) коронавируса SARS-CoV-2. Они выявляют в сыворотке крови пациента вирус-нейтрализующие антитела, что позволяет отнести их к тест-системам нового, третьего, поколения, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Рецептор-связывающий домен (RBD) — это особая структура, характерная именно для вируса SARS-CoV-2. Она располагается на «шипах короны» и помогает вирусу связываться с рецептором клетки человека и проникать в нее. Иммунитет вырабатывает антитела, блокирующие RBD и нейтрализующие вирус.

Таким образом, новые тест-системы позволяют выявить в организме не любые антитела к вирусу, а именно защитный иммунитет.

Тест-системы планируется применять для верификации положительных результатов на антитела к SARS-CoV-2, определения защитных тел у переболевших, отбора доноров реконвалесцентной плазмы, используемой для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией, а также для определения иммунитета вакцинированных.

«Борьба с мировой пандемией COVID-19 — главная задача, стоящая перед медицинским и фармсообществом. Нужно понимать, что пока мы лишь приблизились к победе, но окончательно не победили новый коронавирус. Существует вполне реальная угроза второй волны», — заявил руководитель группы компания «Ниармедик» Владимир Нестеренко. По его словам, оценка реального риска заражения социально активных граждан очень важна. Тест-системы как раз решают эту задачу.

«Уверен, что они будут максимально востребованы рынком, и горжусь, что НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи выбрал именно нашу площадку для производства этих уникальных тест-систем», — сказал он.

30 сентября замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение двух недель. Она подчеркнула, что сроки будут зависеть от сознательности россиян и выполнения противовирусных мер.

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