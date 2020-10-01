Половина школ Московской области уйдет на каникулы с 5 октября

В Московской области половина школ с модульной системой уйдет на каникулы с 5 октября. Об этом сообщила на брифинге 1 октября министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Половина школ Московской области учится по модульной системе, когда дети пять недель учатся и одну неделю отдыхают. В таких школах плановые каникулы, которые длятся ровно одну неделю, начинаются 5 октября. У другой половины школ, которые учатся по четвертям, плановые каникулы должны быть в начале ноября», — отметила Каклюгина.

Она подчеркнула, что в школах, где дети учатся по четвертям, могут быть введены досрочные недельные каникулы. Действовать таким образовательным учреждениям, по ее словам, нужно исходя из эпидемиологической ситуации.

Кроме того, министр сказала, что на фоне пандемии коронавируса в первую очередь под ударом находятся учителя, так как дети чаще всего болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме.

«Мы решение отдаем директору. Каждый директор знает, сколько человек в педагогическом коллективе у него болеет, и, исходя из этого, он принимает решение, как будет работать школа», — резюмировала Каклюгина.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждому региону на месте виднее, отправлять ли школьников на внеплановые каникулы из-за риска распространения коронавируса.

Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что школьные осенние каникулы в столице будут увеличены в два раза и пройдут с 5 по 18 октября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе, пишет «Газета.ру».

В свою очередь директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко в разговоре с «Известиями» предположила, что в Москве и ряде других регионов вернут дистанционное обучение в школах в октябре.