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Эксперт предсказала возврат дистанционного обучения в российских школах

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В Москве и ряде других регионов вернут дистанционное обучение в школах в октябре в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, предположила в беседе с «Известиями» директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко во вторник, 29 сентября.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух, и они начнутся одномоментно во всех школах города — с 5 октября.

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По словам Шевченко, массовый переход на дистанционные занятия в прошлом учебном году практически не создал новых сложностей в обучении, зато наглядно показал уже имеющиеся.

«Были сложности самого различного характера. Начиная с технических невозможностей — ограничений семьи иметь доступ к занятиям, когда у тебя один ноутбук, трое детей, а еще ты сам должен работать. C другой стороны неотлаженность процессов организационных со стороны школы. Когда домашние задания приходили вечером, а сделать их требовалось к утру», — сказала эксперт.

Не всегда работали системы видеоконференцсвязи, такие как Zoom, добавила Шевченко. Без сопровождения учителей выяснилось, что многие дети не в состоянии потреблять и анализировать информацию, сказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации.

При этом она подчеркнула, что были школы, где переход на удаленку прошел гладко, и есть семьи, которые осознанно оставили детей на дистанционном обучении.

По ее словам, за лето не было времени провести системные изменения в сфере дистанционного обучения. «Сейчас самое время, используя ошибки предыдущей волны и предыдущего периода диcтанта максимально их не повторить в октябре», — заключила эксперт.

Ранее, в сентябре, некоторые школы страны перевели часть классов на карантин после выявления случаев заболевания коронавирусом. При этом в Минпросвещения отмечали, что оснований для массового перевода российских школьников на дистанционное обучение нет, вспышек коронавирусной инфекции в учебных заведениях не наблюдается, а случаи заражения единичны.

Инфографика

По данным Роспотребнадзора, COVID-19 не болеет ни один школьник в РФ, а число бессимптомных носителей коронавируса не превышает 2%.

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