Опасный мост возле школы отремонтировали в Благовещенске

Специалисты ликвидировали провалы на мостовом переходе через реку Чигинку в Благовещенске. Ежедневно по опасной переправе ходили школьники.

По словам горожан, на переходе через Чигинку отсутствовало несколько досок. Кроме того, местами на конструкции образовались дыры. Об этом пишет Амурская служба новостей. Мост располагается вблизи школы № 15.

Рабочие восстановили опасный участок моста. Специалисты просят горожан сообщать о подобных случаях для ремонта.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области начали разбирать аварийный мост через ерик Кигач. Объект был построен в 1967 году и с тех пор ни разу не ремонтировался.