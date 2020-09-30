Аварийный мост начали разбирать в Астраханской области

Переход через ерик Кигач в Астраханской области планируют капитально отремонтировать. Подрядчик оборудовал временный объездной мост и приступил к разбору аварийной конструкции.

Объект был построен в 1967 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Во время обследования специалисты обнаружили критические дефекты в основных несущих конструкциях переправы. Из-за обрушения двух секций тротуарных блоков пешеходную зону закрыли. Об этом пишет «Астрахань-24».

Рабочие заменят береговые и промежуточные опоры, балки пролетных строений, а также обустроят систему водоотвода. Также специалисты восстановят сопряжения и обустроят элементы мостового полотна. Автономное освещение на переправе будет работать на солнечных батареях.

Ремонт планируют закончить во II квартале 2021 года.