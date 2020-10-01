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Hyundai представила в России новые версии Creta и Tucson

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Корейская компания Hyundai представила в России кроссоверы Creta и Tucson в лимитированной версии Black & Brown.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 1 октября в редакцию «Известий», обе новинки окрашиваются в черный цвет Phantom Black. Кроме того, Hyundai Creta Black & Brown получила спойлер на крышке багажного отделения, рейлинги черного цвета, 17-дюймовые колесные диски и дополнительную подсветку околодверного пространства.

Что касается Hyundai Tucson в исполнении Black & Brown, то он получил 18-дюймовые легкосплавные диски, глубокую тонировку задних стекол, хромированные вставки в радиаторной решетке и салон с отделкой из кожзаменителя.

Стоимость Hyundai Creta Black & Brown начинается от 1 277 000 рублей. Кроссовер Hyundai Tucson в такой же комплектации обойдется в 1 899 000 рублей.

30 сентября сообщалось, что Hyundai начнет продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe в начале 2021 года.

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