Обновленный Hyundai Santa Fe появится на российском рынке в 2021 году

Корейская компания Hyundai начнет продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe в начале 2021 года. Об этом 30 сентября сообщает Autonews. Цены и комплектации машины для российского рынка будут названы позднее.

Официальная премьера обновленного Santa Fe состоялась в июне 2021 года. Автомобиль получил широкую решетку радиатора со встроенными дневными ходовыми огнями Т-образной формы, узкий нижний воздухозаборник и новые бамперы.

По бокам обновленного кроссовера Santa Fe теперь проходит сплошная линия, соединяющая дневные ходовые огни с задними блок-фарами.

В салоне устанавливается новая центральная консоли 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Вместо традиционного рычага коробки передач у машины появились специальные клавиши и поворотный селектор. Также водителям доступна система выбора режимов движения Terrain Mode.

25 сентября сообщалось, что Hyundai показала изображение салона электрокаров, которые будут выпускаться под отдельным суббрендом Ioniq.