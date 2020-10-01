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В дептрансе назвали число отправленных на спецстоянки машин

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В Москве с начала 2020 года на специализированные стоянки было перемещено более 27 тыс. припаркованных на тротуарах и переходах автомобилей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

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«Парковка на тротуарах или пешеходных переходах — это не только неуважение к пешеходам, включая людей с ограниченными возможностями и мам с колясками, но и угроза ДТП», — отмечается в сообщении ведомства.

В дептрансе добавили, что неправильно припаркованный автомобиль закрывает обзор и другим водителям, и пешеходам. Это особенно опасно для переходящих дорогу детей: в силу невысокого роста они могут не заметить приближающегося транспорта.

24 сентября стало известно, что в Москве летом около 40% автомобилистов из числа тех, кто подавал жалобу на штраф, по невнимательности допустили ошибки при оплате парковки.

Так, 18% водителей ошиблись при вводе букв или цифр госномера своего авто, 5% — при указании парковочной зоны. Зачастую водители также занимали парковочные места, предназначенные только для грузовиков или автобусов, или оплачивали парковку несвоевременно.

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